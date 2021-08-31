Украина продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана и после 31 августа

Украина планирует продолжить эвакуацию своих граждан из Афганистана, несмотря на уход американских войск.
Об этом «Суспільному» рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
По его словам, ситуация в аэропорту Кабула — главных воротах эвакуации — непредсказуема и нестабильна, потому маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации. Дипломаты вместе с представителями других ведомств также разрабатывают безопасные пути выезда через другие аэропорты или наземными маршрутами.
Посольство Украины в Таджикистане получает большое количество запросов на эвакуацию из Афганистана.
«Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь. Только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях», — сказал Николенко.
Он также отметил, что за время эвакуации шесть украинских рейсов вывезли более 650 человек.
- Ночью 31 августа США завершили эвакуацию военных из Афганистана, тем самым прекратив эвакуацию людей. Самолеты США начиная с 14 августа, когда боевики «Талибана» подошли к столице, эвакуировали более 120 тысяч человек — это одна из крупнейших воздушных перевозок в истории.
- «Талибан» обещает позволить иностранным гражданам и афганцам с соответствующими документами безопасно покинуть страну после завершения международной спасательной миссии.