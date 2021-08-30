США завершили эвакуацию военных из Афганистана. Из Кабула вылетел последний американской самолет

Из Афганистана ночью 31 августа вылетел последний американский самолет, который занимался эвакуацией военных США. Операция завершена.

Эту информацию подтвердил Пентагон, а детали пишет The Washington Post.

В Кабуле наступило 31 августа (разница во времени с Киевом составляет два часа) — дедлайн от талибов для вывода войск США. С выводом войск США завершается 20-летняя миссия американцев в Афганистане.

«Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и о конце военной миссии по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран и афганцев из уязвимых групп. Последний C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа в полдень в 15:29 [по Вашингтону или 22:29 по Киеву]», — сказал командующий Центральным командованием Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на пресс-конференции.

Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники в «Талибане» пишет, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль боевиков после того, как оттуда ушли американские военные. Аэропорт был единственным способом покинуть Афганистан.