США начали выводить свои войска из аэропорта Кабула.
Об этом сообщает Reuters.
На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби отказался сообщить, сколько американских военнослужащих осталось в Кабуле. Агентство отмечает, что на пике развертывания американских сил аэропорт столицы Афганистана охраняли 5,8 тыс. военнослужащих.
На брифинге генерал-майор армии США Уильям Тейлор сказал, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один был ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
- Накануне стало известно, что подразделения движения «Талибан» начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.
- Страны спешат эвакуировать людей до 31 августа. Талибы выступили против продления срока эвакуации, но обещали разрешить иностранцам и афганцам покинуть страну после 31 августа.
- Ранее талибы требовали от США вывезти войска и людей, которые сотрудничали с силами НАТО, до 31 августа. Власти США заявляли, что до этой даты не успеют вывезти людей. В Пентагоне сообщили, что авиация США уже вывезла 88 тысяч человек. Сейчас в аэропорту в ожидании вылета находятся более 10 тысяч человек.