США почали виводити свої війська з аеропорту Кабулу

США почали виводити свої війська з аеропорту Кабула.

Про це повідомляє Reuters.

На брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі відмовився повідомити, скільки американських військовослужбовців залишилося в Кабулі. Агентство зазначає, що на піку розгортання американських сил аеропорт Кабулу охороняли 5,8 тис. військовослужбовців.

На брифінгу генерал-майор армії США Вільям Тейлор сказав, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у пʼятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.