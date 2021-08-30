США завершили евакуацію військових із Афганістану. Із Кабулу вилетів останній американській літак

З Афганістану вночі 31 серпня вилетів останній американський літак, який займався евакуацією військових США. Операція завершена.

Цю інформацію підтвердив Пентагон, а деталі пише The Washington Post.

У Кабулі настало 31 серпня (різниця у часі із Києвом становить дві години) — дедлайн від талібів щодо виведення військ США. Із виведенням військ США завершується 20-річна місія американців в Афганістані.

«Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виводу з Афганістану і про кінець військової місії з евакуації американських громадян, громадян третіх країн і афганців з вразливих груп. Останній C-17 вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 30 серпня в полудень о 15:29 [за Вашингтоном або 22:29 за Києвом]», — сказав командувач Центральним командуванням Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі на пресконференції.

Телеканал Al-Jazeera з посиланням на джерела у «Талібані» пише, що аеропорт Кабула перейшов під повний контроль бойовиків після того, як звідти пішли американські військові. Аеропорт був єдиним способом покинути Афганістан.