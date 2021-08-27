Генерал США Маккензі розповів деталі атаки терористів біля аеропорт Кабулу

За словами генерала, групу людей і військових біля воріт аеропорту атакували двоє терористів-смертників, після чого інші бойовики відкрили вогонь. США перевіряють, хто саме стоїть за атакою і мають намір «покарати винних». Відповідальність на себе вже взяла «Ісламська держава», яке воює і проти «Талібану».

Говорячи про жертви, Маккензі з посиланням на дані афганських чиновників завив про понад 60 убитих і мінімум 140 поранених.

Маккензі зазначив, що американські сили ведуть тісний контакт з талібами у питанні подальшого контролю периметра аеропорту, оскільки очікують нових нападів. Імовірність атак вкрай велика і майже неминуча. При цьому він додав, що таліби вже запобігли кільком атакам. «Талібан» буде контролювати безпеку за межами воріт.

Розвідка очікує нападів терористів-смертників на автомобілях або ракетних атак. Також є факти того, що бойовики стріляють по злітаючим літакам, але загрози поки немає — американські військові вважають, що у них немає переносних зенітно-ракетних комплексів.