Теракти біля аеропорту Кабулу: США підтвердили загибель 12 американських військових

У результаті двох вибухів біля воріт і стін міжнародного аеропорту Кабулу загинули понад 40 цивільних (в основному афганці) і понад 130 осіб отримали поранення. Цю цифру називають афганські ЗМІ, але зазначають, що кількість жертв буде зростати.
Раніше повідомлялося про 13 убитих і 70 поранених. Представник «Талібану» Забіхула Муджахід говорив, що кількість загиблих варіюється від 13 до 20 осіб. ВВС з посиланням на британського високопосадовця повідомляє про як мінімум 60 загиблих і 140 поранених.
Влада США офіційно підтвердила загибель 11 американських морських піхотинців і одного медика Військово-морського флоту — вони забезпечували охорону периметра аеропорту, передає Associated Press. Ще 15 бійців поранені.
Місцеві журналісти передають, що в Кабулі сталося щонайменше ще два нових вибухи, але деталей поки немає.
- 26 серпня біля воріт і стін аеропорту, де евакуації очікують тисячі афганців, прогриміли два вибухи. Один стався з вини смертника. Відповідальність на себе взяла «Ісламська держава», яка протистоїть «Талібану».
- Низка країн зупиняє евакуацію людей з Кабулу, оскільки американські війська залишають аеропорт. 25 серпня держсекретар США заявляв, що американські сили продовжать виведення військ і цивільних з Афганістану і після 31 серпня. Цю дату раніше називали дедлайном.