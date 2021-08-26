Теракты возле аэропорта Кабула: США подтвердили гибель 12 американских военных

В результате двух взрывов у ворот и стен международного аэропорта Кабула погибли более 40 гражданских (в основном афганцы) и свыше 130 человек получили ранения. Эту цифру называют афганские СМИ, но отмечают, что количество жертв будет расти.

Ранее сообщалось о 13 убитых и 70 раненых. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид говорил, что количество погибших варьируется от 13 до 20 человек. ВВС со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника сообщает о как минимум 60 погибших и 140 раненых.

Власти США официально подтвердили гибель 11 американских морских пехотинцев и одного медика Военно-морского флота — они обеспечивали охрану периметра аэропорта, передает Associated Press. Еще 15 бойцов ранены.

Местные журналисты передают, что в Кабуле произошло по меньшей мере еще два новых взрыва, но деталей пока нет.