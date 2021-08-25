Госсекретарь США: «Талибан» обещает не мешать эвакуации людей из Афганистана после 31 августа

У США нет крайнего срока для эвакуации людей из Афганистана. Движение «Талибан», боевики которого захватили страну, пообещало не мешать вывозу людей через аэропорт Кабула после 31 августа. Эту дату талибы называли крайней для вывоза войск и людей.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает AFP.

«У нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят уехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли уехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа», — сказал Блинкен во время брифинга.