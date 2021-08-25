Держсекретар США: «Талібан» обіцяє не заважати евакуації людей з Афганістану після 31 серпня

У США немає крайнього терміну для евакуації людей з Афганістану. Рух «Талібан», бойовики якого захопили країну, пообіцяв не заважати вивезенню людей через аеропорт Кабулу після 31 серпня. Цю дату таліби називали крайньою для вивезення військ і людей.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає AFP.

«У нас немає крайнього терміну для допомоги американцям, які залишилися в Афганістані і хочуть виїхати, а також афганцям, які підтримували нас і не змогли виїхати. Ці зусилля продовжуватимуться й після 31 серпня», — сказав Блінкен під час брифінгу.