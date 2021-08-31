США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане

Соединенные Штаты Америки приостановили свое дипломатическое присутствие в Афганистане. Теперь американские дипломаты будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара — Дохи.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Учитывая нестабильность в сфере безопасности и неопределенность политической ситуации в Афганистане, это был предусмотрительный шаг», — заявил Блинкен, добавив, что США пока не планируют сохранять посольство в Кабуле.

Его сообщение прозвучало после вылета последнего американского самолета из аэропорта Кабула.