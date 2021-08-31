США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані

Сполучені Штати Америки призупинили свою дипломатичну присутність в Афганістані. Тепер американські дипломати будуть вести роботу на афганському напрямку зі столиці Катару — Дохи.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.

«З огляду на нестабільність в сфері безпеки і невизначеність політичної ситуації в Афганістані, це був завбачливий крок», — заявив Блінкен, додавши, що США поки не планують зберігати посольство в Кабулі.

Його повідомлення прозвучало після вильоту останнього американського літака з аеропорту Кабулу.