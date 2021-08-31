Україна продовжить евакуацію своїх громадян з Афганістану і після 31 серпня

Україна планує продовжити евакуацію своїх громадян з Афганістану, попри вихід американських військ.

Про це «Суспільному» розповів прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, ситуація в аеропорту Кабулу — головних воротах евакуації — непередбачувана і нестабільна, тому маршрути повернення українців можуть бути скориговані у залежності від розвитку ситуації. Дипломати разом із представниками інших відомств також розробляють безпечні шляхи виїзду через інші аеропорти або наземними маршрутами.

Посольство України в Таджикистані отримує велику кількість запитів на евакуацію з Афганістану.

«Зараз посольство уточнює дані людей, їх кількість, місцезнаходження і підтримує з ними звʼязок. Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії», — сказав Ніколенко.

Він також зазначив, що за час евакуації шість українських рейсів вивезли понад 650 осіб.