Міністр Кулеба: Приблизно 200 українців просять евакуювати їх із Афганістану

Про евакуацію з Афганістану попросили ще приблизно 200 українців, але ситуація з кількістю охочих виїхати до України постійно змінюється.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочого візиту у складі української делегації до США, повідомляє «Громадське».

«Хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», — запевнив він.