«Удалось найти не всех». Сотрудник ГУР рассказал, как происходила эвакуация украинцев из Кабула

Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег в интервью «Бабелю», которое выйдет вечером 1 сентября, рассказал о спецоперации по эвакуации украинских граждан, журналистов и дипломатов из Кубула.

Он отметил, что Министерство иностранных дел передало им списки людей, которых нужно забрать из Афганистана. В приоритете были граждане Украины и члены их семей. Затем те, кто имели разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.

«Если была такая возможность, мы не отказывали гражданам из стран-партнеров. Речь идет о Европе, Северной Америке и Великобритании. Единственное условие — у них должны быть документы», — отметил собеседник и добавил, что для лучшей координации действий они создавали информационно-координационные группы в социальных сетях.

Уже в Кабуле было много трудностей, не все люди имели возможность доехать в аэропорт, поэтому украинские военные вынуждены были выходить за пределы аэропорта, чтобы пешком сопровождать людей к самолету.

Потом решили, что лучше собирать людей в автобусы и пробовать завозить через ворота, которые контролировали американцы.

«Мы также забирали людей их самого Кабула. Ходили туда, куда не выходил больше никто — ни британцы, ни американцы. Когда попадали за первый периметр аэропорта, выгружали всех из автобуса, разделяли мужчин и женщин, проводили полный досмотр. Затем сверяли списки с документами и везли непосредственно к самолету, где люди ждали вылета», — отметил Олег.