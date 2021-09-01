«Вдалося знайти не всіх». Співробітник ГУР розповів, як відбувалась евакуація українців з Кабулу

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег в інтервʼю «Бабелю», яке вийде увечері 1 вересня, розповів про спецоперацію з евакуації українських громадян, журналістів та дипломатів з Кубулу.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ передало їм списки людей, яких потрібно забрати з Афганістану. У пріоритеті були громадяни України та члени їхніх сімей. Потім ті, хто мав дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні.

«Якщо була така можливість, ми не відмовляли громадянам з країн-партнерів. Йдеться про Європу, Північну Америку та Велику Британію. Єдина умова — у них повинні бути документи», — зазначив співрозмовник та додав, що для кращої координації дій вони створювали інформаційно-координаційні групи у соціальних мережах.

Уже в Кабулі було багато труднощів, не всі люди мали змогу доїхати в аеропорт, тому українські військові змушені були виходити за межі аеропорту, щоб пішки супроводжувати людей до літака.

Потім вирішили, що краще збирати людей в автобуси і пробувати завозити через ворота, які контролювали американці.

«Ми також забирали людей з самого Кабулу. Ходили, туди, куди не виходив більше ніхто — ні британці, ні американці. Коли потрапляли за перший периметр аеропорту, вивантажували всіх з автобуса, поділяли чоловіків і жінок, проводили повний огляд. Потім звіряли списки з документами і везли безпосередньо до літака, де люди чекали вильоту», — зазначив Олег.