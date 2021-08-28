До Києва прибули два літаки з евакуйованими з Афганістану, ще один буде за кілька годин. Вони вивезли 360 осіб

У суботу, 28 серпня, до Києва прибудуть три борти з евакуйованими з Афганістану.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Інтерфакс-Україна.

«На сьогодні планується посадка трьох бортів, на борту яких перебувають близько 360 осіб. За попередньою інформацією ГУР Міністерства оборони, на борту близько 80 громадян України. Після того, як відбудуться всі процедури і перевірка документів, ми зможемо надати більш точну інформацію», — розповів Єнін журналістам в аеропорту.

Він уточнив, що посадка третього борту очікується протягом двох годин. Міністр оборони Андрій Таран підкреслив, що операцією з евакуації керували співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. «При цьому евакуація координувалася з іноземними партнерами України, зокрема зі США, Великою Британією та Литвою», — зазначив він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що літаки — два цивільні борти та один військовий — рухалися через Пакистан, і людей розсаджували, зокрема, безпосередньо в Ісламабаді.

«Після того як третій борт прибуде, бо розсадження проводилося в тому числі в Ісламабаді, буде чітко відомо, хто якими бортами прибув, і Міністерство закордонних справ надасть вам відповідну вичерпну інформацію», — пояснив він.