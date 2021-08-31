Медведчука хочуть залишити під домашнім арештом ще на два місяці: нардепу вручили клопотання

Народному депутату фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку збираються подовжити термін домашнього арешту.
Про це повідомив депутат фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін.
«Сьогодні о 17:30 Медведчуку вручено нове клопотання про подовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці», — написав він.
За словами Кузьміна, прокуратура подала таке клопотання, бо вважає, що Медведчук може знищити матеріали кримінального провадження, з якими він почав знайомитися.
Водночас нардеп не назвав дату, коли будуть розглядати питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру. 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.
- 9 липня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід Медведчуку ще на два місяці — до 7 вересня.