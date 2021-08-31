Медведчука хочуть залишити під домашнім арештом ще на два місяці: нардепу вручили клопотання

«Сьогодні о 17:30 Медведчуку вручено нове клопотання про подовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці», — написав він.

Про це повідомив депутат фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін.

За словами Кузьміна, прокуратура подала таке клопотання, бо вважає, що Медведчук може знищити матеріали кримінального провадження, з якими він почав знайомитися.

Водночас нардеп не назвав дату, коли будуть розглядати питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку.