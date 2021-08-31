Медведчука хотят оставить под домашним арестом еще на два месяца: нардепу вручили ходатайство

«Сегодня в 17:30 Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца», — написал он.

По словам Кузьмина, прокуратура подала такое ходатайство, поскольку считает, что Медведчук может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми он начал знакомиться.

В то же время нардеп не назвал дату, когда будут рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку.