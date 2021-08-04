Український метальник молота посів 4 місце у фіналі Олімпіади. Але встановив одразу три рекорди

Метальник молота з України Михайло Кохан посів четверте місце у фіналі Олімпійських ігор у Токіо.
Найкращим його результатом став кидок на 80,39 метра. Цей результат він встановив під час другої спроби.
За підсумками чотирьох спроб Кохан йшов на другому місці, але потім норвежець Ейвінд Генріксен та поляк Павел Файдек метнули молот на більшу відстань. Український спортсмен мав ще дві спроби, аби покращити свій результат, але не зміг, і залишився на четвертому місці.
Попри це Кохан зумів встановити три олімпійських рекорди. Усе через його молодий вік — 20 років. Він вважається доволі юним для цього виду спорту. Для порівняння, наступному за віком учаснику фіналу було 26 років.
Таким чином український спортсмен став наймолодшим фіналістом Олімпійських ігор у метанні молота, наймолодшим спортсменом, який посів четверте місце у фіналі Олімпіади у метанні молота, а також наймолодшим метальником в історії Олімпіади, який кинув молот за 80 метрів.
- Україна отримала вже 11 нагород на Олімпійських іграх у Токіо. Єдине «золото» приніс нардеп Жан Беленюк, який став олімпійським чемпіоном у греко-римській боротьбі. Ще один борець в іншій ваговій категорії Парвіз Насібов здобув срібну медаль. Також срібну медаль отримав і плавець Михайло Романчук на дистанції в 1 500 метрів вільним стилем.
- Усі інші медалі України — бронзові. Їх здобули дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) та фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль). Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) в артистичному плаванні отримали Анастасія Савчук та Марта Федіна.