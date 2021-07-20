Апеляційний суд відклав засідання у справі Медведчука

Київський апеляційний суд переніс засідання у справі нардепа і голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді, щодо оскарження запобіжного заходу.

Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначається, розгляд відклали, оскільки суд не встиг ознайомитися з матеріалами справи.