Апеляційний суд відклав засідання у справі Медведчука

Київський апеляційний суд переніс засідання у справі нардепа і голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді, щодо оскарження запобіжного заходу.
Про це повідомляє «Суспільне».
Як зазначається, розгляд відклали, оскільки суд не встиг ознайомитися з матеріалами справи.
Суд мав розглянути апеляційну скаргу захисту Медведчука на ухвалу Печерського райсуду Києва від 9 липня про продовження цілодобового домашнього арешту до вересня.
Наступне засідання призначене на 30 липня.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру. 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.
- 9 липня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід Медведчуку ще на два місяці — до 7 вересня.