Апелляционный суд отложил заседание по делу Медведчука

Киевский апелляционный суд перенес заседание по делу нардепа и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, об обжаловании меры пресечения.
Об этом сообщает «Суспільне».
Как отмечается, рассмотрение отложили, поскольку суд не успел ознакомиться с материалами дела.
Суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу защиты Медведчука на постановление Печерского райсуда Киева от 9 июля о продлении круглосуточного домашнего ареста до сентября.
Следующее заседание назначено на 30 июля.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении. 14 мая Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.
- 9 июля Печерский районный суд продлил меру пресечения Медведчуку еще на два месяца — до 7 сентября.