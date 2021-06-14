Лідер «слуг» Корнієнко запевняє, що ідея забрати у Кличка повноваження голови КМДА нікуди не зникла

Офіс президента продовжує опрацьовувати проєкт про розділення посад столичного мера і керівника Київського міської державної адміністрації (КМДА), але Віталій Кличко помиляється, вирішивши, що «усі з ним борються». Про це глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів в інтервʼю «Бабелю».
За його словами, Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові створювався не в противагу Асоціації мерів міст, яку очолює Кличко. Чому до його складу не увійшов столичний мер, лідер «слуг» не знає: «Може, не кликали або не захотів».
Корнієнко підкреслив, що Офіс президента не бореться з Кличком, про що говорив сам київський мер, і цьому є кілька причин.
«Дивіться, Віталій Володимирович чомусь вирішив, що усі з ним борються. Може, це зі спорту прийшло? У нього немає президентського рейтингу і, як він стверджує, немає політичних амбіцій, яка тут може бути боротьба? Кримінальні справи не взялися ж з повітря. Вони були і раніше, просто зараз цим почали займатися правоохоронні органи», — зазначив він.
Корнієнко додав, що ідея розділення повноважень мера і глави КМДА, запропонована першим главою Офісу президента Андрієм Богданом в 2019 році, «нікуди не пропадала».
«Вона у нас прописана лежить. Якщо модель управління містом не відповідає потребам киян, в ній потрібно щось міняти, — пояснив Корнієнко. — Ухвалювати зараз закон складно, довго і незрозуміло. Можна, звичайно, запустити друге читання, але законопроєкт поки сируватий по іншим положенням і є великий ризик, що його не ухвалять. Я думаю, не обовʼязково навіть йти в методологію ухвалення закону, можна іншими методами наводити порядок в місті, рано чи пізно ми це зробимо».
Лідер «слуг» уточнив, що не знає, хто може змінити Кличка на посаді голови КМДА у разі розділення повноважень.
«Про конкретних кандидатів нічого не скажу, можна перебирати багато і різних, може буде жінка», — сказав Корнієнко і зауважив, що це «не обовʼязково» буде Ірина Верещук.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки у двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах столиці та в структурних підрозділах КМДА.
- Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що конфлікту між ОП і Кличком немає. Але вважає, що ситуація довкола столичної влади загострилася і не виключив відставки Кличка з посади глави КМДА.