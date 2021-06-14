Лідер «слуг» Корнієнко запевняє, що ідея забрати у Кличка повноваження голови КМДА нікуди не зникла

Офіс президента продовжує опрацьовувати проєкт про розділення посад столичного мера і керівника Київського міської державної адміністрації (КМДА), але Віталій Кличко помиляється, вирішивши, що «усі з ним борються». Про це глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів в інтервʼю «Бабелю». За його словами, Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові створювався не в противагу Асоціації мерів міст, яку очолює Кличко. Чому до його складу не увійшов столичний мер, лідер «слуг» не знає: «Може, не кликали або не захотів».

Корнієнко підкреслив, що Офіс президента не бореться з Кличком, про що говорив сам київський мер, і цьому є кілька причин. «Дивіться, Віталій Володимирович чомусь вирішив, що усі з ним борються. Може, це зі спорту прийшло? У нього немає президентського рейтингу і, як він стверджує, немає політичних амбіцій, яка тут може бути боротьба? Кримінальні справи не взялися ж з повітря. Вони були і раніше, просто зараз цим почали займатися правоохоронні органи», — зазначив він. Корнієнко додав, що ідея розділення повноважень мера і глави КМДА, запропонована першим главою Офісу президента Андрієм Богданом в 2019 році, «нікуди не пропадала».