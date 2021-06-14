Лидер «слуг» Корниенко уверяет, что идея лишить Кличко полномочий главы КГГА никуда не пропала

Офис президента продолжает прорабатывать проект о разделении должностей столичного мэра и руководителя Киевской городской государственной администрации, но Виталий Кличко заблуждается, решив, что «все с ним борются». Об этом глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал в интервью «Бабелю». По его словам, Конгресс местных и региональных властей при президенте создавался не в противовес Ассоциации мэров городов, которую возглавляет Кличко. Почему в его состав не вошел столичный градоначальник, лидер «слуг» не знает: «Может, не звали или не захотел».

Корниенко подчеркнул, что Офис президента не борется с Кличко, о чем говорил сам киевский мэр, и этому есть несколько причин. «Смотрите, Виталий Владимирович почему-то решил, что все с ним борются. Может, это из спорта пришло? У него нет президентского рейтинга и, как он утверждает, нет политических амбиций, какая тут может быть борьба? Уголовные дела не взялись же из воздуха. Они были и раньше, просто сейчас этим начали заниматься правоохранительные органы», — отметил он. Корниенко добавил, что идея разделения полномочий мэра и главы КГГА, предложенная первым главой Офиса президента Андреем Богданом в 2019 году, «никуда не пропадала».