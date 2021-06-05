«Справи порушують за даними наших же аудитів». Кличко пояснив причини обшуків у комунальних підприємствах

Мер Києва Віталій Кличко вважає обшуки у комунальних підприємствах столиці безпідставними та спробою зруйнувати його репутацію.
Про це він розповів у інтервʼю «Радіо Свобода».
За його словами, минулого року столична влада провела майже 400 аудиторських перевірок комунальних підприємств і матеріали цих перевірок до правоохоронних органів. «І тепер вони порушують кримінальні провадження за результатами наших аудитів», — поскаржився Кличко.
Кажучи про звинувачення у несплаті податків, мер столиці заявив, що комунальні підприємства свої зобовʼязання виконали. «Дав завдання – перевірили – всі комунальні підприємства податки сплатили. А інформація в ЗМІ пішла як звинувачення комунальних підприємств. Вибачте, будь ласка, якщо питання є до підрядних чи субпідрядних організацій, що вони якимось чином не сплатили податки, кудись вивели кошти, то це питання до них. Моє завдання як мера – замовити продукт, обрати найменшу ціну, найкращу якість, отримати сервіс чи продукт. А всі інші питання – до підрядників», — заявив мер.
Також столичний голова пояснив, що обшуки відбуваються за вказівкою з Офісу президента. «Якщо є люди, які причетні до корупції, вони повинні нести відповідальність. Київ великий, але тим не менше люди одне одного знають. І правоохоронці також дають інформацію: нарада була в Офісі президента, де було поставлене завдання, чекайте гостей. Добре. Чекаємо», — пояснив Кличко.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки у двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах столиці та в структурних підрозділах КМДА.
- Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що конфлікту між ОП і Кличком немає. Але вважає, що ситуація довкола столичної влади загострилася і не виключив відставки Кличка з посади глави КМДА.