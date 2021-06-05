«Дела возбуждают по данным наших же аудитов». Кличко объяснил причины обысков в коммунальных предприятиях

Мэр Киева Виталий Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях столицы безосновательными и попыткой разрушить его репутацию.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, в прошлом году столичная власть провела почти 400 аудиторских проверок коммунальных предприятий и передала материалы этих проверок в правоохранительные органы. «И теперь они возбуждают уголовные производства по результатам наших аудитов», — посетовал Кличко.

Говоря об обвинениях в неуплате налогов, мэр столицы утверждает, что коммунальные предприятия свои обязательства выполнили. «Дал задание — проверили — все коммунальные предприятия налоги уплатили. А информация в СМИ пошла как обвинения против коммунальных предприятий. Извините, пожалуйста, если вопрос к подрядным или субподрядным организациям, что они каким-то образом не уплатили налоги, куда-то вывели средства, то это вопрос к ним. Моя задача как мэра — заказать продукт, выбрать наименьшую цену, лучшее качество, получить сервис, или продукт. А все остальные вопросы — к подрядчикам», — заявил мэр.

Также столичный голова объяснил, что обыски проходят по указанию Офиса президента. «Если есть люди, которые причастны к коррупции, они должны нести ответственность. Киев большой, но тем не менее люди друг друга знают. И правоохранители также дают информацию: было совещание в Офисе президента, где была поставлена задача, ждите гостей. Хорошо. Ждем», — пояснил Кличко.