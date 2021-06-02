Прокуратура и ГФС обыскивают офис еще одного коммунального предприятия Киева

Киевская прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит обыски в столичном коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ).

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что следственные действия проводят в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения пособничества в умышленном уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, частная компания в период 2019—2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги ГИВЦ. При этом, добавляют в прокуратуре, компания, используя более 10 млн гривен ГИВЦ, якобы заказывала эти услуги у предприятия с признаками фиктивности.

В прокуратуре отмечают, что обыски проводят для поиска «первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений».

Коммунальное предприятие ГИВЦ подчиняется Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА.