Прокуратура та ДФС обшукують офіс ще одного комунального підприємства Києва

Київська прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводить обшуки в столичному комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ).
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
У відомстві зазначили, що слідчі дії проводять в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення пособницьких дій в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даними слідства, приватна компанія у період 2019—2020 років надавала телекомунікаційні послуги ГІОЦ. При цьому, додають у прокуратурі, компанія, використовуючи понад 10 млн гривень ГІОЦ, нібито замовляла ці послуги у підприємства з ознаками фіктивності.
У прокуратурі зазначають, що обшуки проводять для пошуку «первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень».
Комунальне підприємство ГІОЦ підпорядковується Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки у двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах столиці та в структурних підрозділах КМДА.
- Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що конфлікту між ОП і Кличком немає. Але вважає, що ситуація довкола столичної влади загострилася і не виключив відставки Кличка з посади глави КМДА.