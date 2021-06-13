Кулеба: Україна повернула додому п’ятьох пацієнтів після операції в Білорусі

Україна повернула з Білорусі пʼятьох громадян, які робили там операції і застрягли в країні через припинення авіасполучення після примусової посадки літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком Людмили Іванової Андрієм», — написав він.

За словами Кулеби, до нього звернулася мешканка Черкас, яка розповіла, що її чоловік перебуває у Мінську після операції з пересадки нирки і не знає, як повернутися додому.