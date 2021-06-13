Кулеба: Україна повернула додому п’ятьох пацієнтів після операції в Білорусі

Україна повернула з Білорусі пʼятьох громадян, які робили там операції і застрягли в країні через припинення авіасполучення після примусової посадки літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком Людмили Іванової Андрієм», — написав він.
За словами Кулеби, до нього звернулася мешканка Черкас, яка розповіла, що її чоловік перебуває у Мінську після операції з пересадки нирки і не знає, як повернутися додому.
«Коли Андрій був готовий до подорожі, ми повернули його додому. [...] Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу», — додав очільник МЗС.
Міністр також зазначив, що нині в Білорусі очікує на допомогу держави у поверненні ще одна людина.
«Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне, щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися», — додав він і подякував за співпрацю нардепам фракції «Слуга народу», Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також посольству України в Білорусі.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши його «людиною зі сталевими яйцями».
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.
- Авіасполучення з Білоруссю припинили Україна і частина країн ЄС. Незабаром до цього приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія.
- 4 червня Євросоюз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати над Європою.