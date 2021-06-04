ЄС офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати над Європою

Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

«Отже, держави-члени ЄС повинні будуть відмовити у посадці, вильоті або перельоті через свої території будь-яким повітряним суднам, що експлуатуються білоруськими авіаперевізниками, в тому числі як маркетингові перевізники», — йдеться у заяві.

Такі санкції ЄС ухвалив як реакцію захоплення Білоруссю літака Ryanair, на борту якого перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич. Лідери країн-членів Євросоюзу засудили такі дії.