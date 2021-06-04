ЄС офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати над Європою

Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
«Отже, держави-члени ЄС повинні будуть відмовити у посадці, вильоті або перельоті через свої території будь-яким повітряним суднам, що експлуатуються білоруськими авіаперевізниками, в тому числі як маркетингові перевізники», — йдеться у заяві.
Такі санкції ЄС ухвалив як реакцію захоплення Білоруссю літака Ryanair, на борту якого перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич. Лідери країн-членів Євросоюзу засудили такі дії.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 26 травня Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов». На це одразу відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.
- 27 травня бойовики «ЛНР» порушили справу щодо Протасевича, а 1 червня бойовики звернулися до Лукашенка з проханням передати опозиціонера для «слідчих дій». У відповідь самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти, щоб представники «ЛНР» допитали Протасевича.