ЕС официально запретил беларусским авиакомпаниям летать над Европой

Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.
Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.
«Итак, государства-члены ЕС должны будут отказать в посадке, вылете или перелете через свои территории любым воздушным судам, которые эксплуатируются беларусскими авиаперевозчиками, в том числе и как маркетинговые перевозчики», — говорится в заявлении.
Такие санкции ЕС принял как реакцию на захват Беларусью самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Лидеры стран-членов Евросоюза осудили такие действия.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 26 мая Комитет государственной безопасности Беларуси официально обвинил Протасевича в том, что он воевал на Донбассе в украинском полку «Азов». На это сразу отреагировал основатель полка «Азов» и его первый командир Андрей Билецкий. Он подтвердил, что Протасевич был на Донбассе вместе с его полком, но работал там как журналист.
- 27 мая боевики «ЛНР» возбудили дело в отношении Протасевича, а 1 июня боевики обратились к Лукашенко с просьбой передать оппозиционера для «следственных действий». В ответ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы представители «ЛНР» допросили Протасевича.