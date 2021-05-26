КГБ Беларуси заявляет, что Протасевич воевал на Донбассе в полку «Азов». Билецкий утверждает, что он был с ними как журналист

Комитет государственной безопасности Беларуси официально обвинил задержанного оппозиционера, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в том, что он воевал на Донбассе в украинском полку «Азов».

Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель, пишет «Белта».

«Безусловно, что [Протасевич] в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны. Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь активно применял в отношении нашей страны», — пояснил Тертель.

О якобы участии Протасевича в полку «Азов» беларусские провластные Telegram-каналы начали писать почти сразу после его задержания. 26 мая один из таких каналов — «Желтые сливы» — обнародовал якобы фотографии Протасевича с его телефона, где он изображен с оружием и в военной форме.

На эти обвинения отреагировал основатель полка «Азов» и его первый командир Андрей Билецкий. Он подтвердил, что Протасевич действительно был на Донбассе вместе с его полком, но работал там как журналист.

«Сразу расставлю все точки над і. Да, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — отметил Билецкий.