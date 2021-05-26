КДБ Білорусі заявляє, що Протасевич воював на Донбасі в полку «Азов». Білецький стверджує, що він був з ними як журналіст

Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив затриманого опозиціонера, колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов».

Про це заявив очільник КДБ Іван Тертель, пише «Белта».

«Беззаперечно, що [Протасевич] у повній мірі відповідає визначенню терориста, бойовика-найманця, учасника кривавих подій (у складі сумнозвісного батальйону «Азов»), повʼязаних із безчинствами та загибеллю мирного населення на південному сході України. І це не тільки наші дані та дані слідства, але й факти, викладені у ЗМІ з особистими зізнаннями Протасевича, які широко доступні. Отриманий досвід цей, підкреслюю, громадянин Республіки Білорусь активно застосовував щодо нашої країни», — пояснив Тертель.

Про нібито участь Протасевича в полку «Азов» білоруські провладні Telegram-канали почали писати майже одразу після його затримання. 26 травня один із таких каналів — «Жовті сливи» — оприлюднив нібито фотографії Протасевича з його телефона, де він зображений зі зброєю та у військовій формі.

На ці звинувачення відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.

«Одразу розставлю всі крапки над і. Так, Роман справді разом з «Азовом» та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово», — зазначив Білецький.