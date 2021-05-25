Генсек НАТО і Управління ООН з прав людини вимагають звільнити Протасевича і його дівчину

Управління Верховного комісара ООН з прав людини і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вимагають від влади Білорусі негайно звільнити затриманого засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.
«Ми закликаємо до негайного звільнення Романа Протасевича і Софії Сапеги. Їм обом повинні дозволити продовжити свій шлях в Литву», — заявив в Женеві прессекретар управління ООН Руперт Колвілл.
Столтенберг крім заклику до звільнення знову нагадав про важливість термінового міжнародного розслідування небезпечної вимушеної посадки.
Звільнити Протасевича і Сапегу вимагає і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, отримали від «солдатів ХАМАСу». ХАМАС свою причетність заперечує.
- Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязнем. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі.
- ООН, країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада і Україна вже виступили із засудженням дій режиму Олександра Лукашенка. Низка європейських авіакомпаній припинили польоти через територію Білорусі, а частина країн, в тому числі Україна, припинили авіасполучення з країною.