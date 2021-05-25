Lufthansa, Air France і Finnair оминатимуть повітряний простір Білорусі

Авіакомпанії Lufthansa, Air France і Finnair припинили літати через повітряний простір Білорусі після інциденту із примусовою посадкою у Мінську літака Ryanair, унаслідок якої був затриманий колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Про це повідомляють ЗМІ.

«Дій у білоруському повітряному просторі до подальших рішень більше не буде», — сказала в коментарі агентству Интерфакс представниця Lufthansa. За її словами, авіакомпанія щодня оцінюватиме ситуацію, після чого ухвалюватиме наступні рішення.