Lufthansa, Air France і Finnair оминатимуть повітряний простір Білорусі

Авіакомпанії Lufthansa, Air France і Finnair припинили літати через повітряний простір Білорусі після інциденту із примусовою посадкою у Мінську літака Ryanair, унаслідок якої був затриманий колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Про це повідомляють ЗМІ.
«Дій у білоруському повітряному просторі до подальших рішень більше не буде», — сказала в коментарі агентству Интерфакс представниця Lufthansa. За її словами, авіакомпанія щодня оцінюватиме ситуацію, після чого ухвалюватиме наступні рішення.
Французька радіостанція FranceInfo повідомила, що компанія Air France вирішила оминати повітряний простір Білорусі. Це рішення було ухвалене відповідно до рекомендації ЄС і діятиме «до подальшого розпорядження». Про аналогічне рішення оголосила також фінська авіакомпанія Finnair.
Крім зазначених авіакомпаній, про своє рішення припинити польоти над Білоруссю вже оголосили KLM (Нідерланди), airBaltic (Латвія), Wizz Air (Угорщина), Austrian Airlines (Австрія), LOT (Польща), SAS (Данія, Норвегія, Швеція), Avia Solutions (Кіпр).
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака Афіни — Вільнюс бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАСу (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. Проте на борту перебував Роман Протасевич — засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA. Його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- Наказ посадити літак давав особисто Лукашенко, він же наказав підняти в небо винищувач — через повідомлення про «мінування». Хоча літак був ближче до Вільнюсу, аніж до Мінська, пілоти посадили його в білоруській столиці саме через цей винищувач.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати на Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.