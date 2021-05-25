Lufthansa, Air France и Finnair будут избегать воздушного пространства Беларуси

Авиакомпании Lufthansa, Air France и Finnair прекратили летать через воздушное пространство Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, вследствие которой был задержан бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом сообщают СМИ.

«Действий в беларусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет», — сказала в комментарии Интерфаксу представитель Lufthansa. По ее словам, авиакомпания ежедневно оценивает ситуацию, после чего будет принимать следующие решения.