Lufthansa, Air France и Finnair будут избегать воздушного пространства Беларуси

Авиакомпании Lufthansa, Air France и Finnair прекратили летать через воздушное пространство Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, вследствие которой был задержан бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Об этом сообщают СМИ.
«Действий в беларусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет», — сказала в комментарии Интерфаксу представитель Lufthansa. По ее словам, авиакомпания ежедневно оценивает ситуацию, после чего будет принимать следующие решения.
Французская радиостанция FranceInfo сообщила, что компания Air France решила обходить воздушное пространство Беларуси. Это решение будет оставаться в силе «до дальнейшего распоряжения». Оно было принято в соответствии с рекомендацией ЕС. Об аналогичном решении объявила и финская авиакомпания Finnair.
Помимо указанных авиакомпаний, о своем решении прекратить полеты через Беларусь уже объявили KLM (Нидерланды), airBaltic (Латвия), Wizz Air (Венгрия), Austrian Airlines (Австрия), LOT (Польша), SAS (Дания, Норвегия, Швеция), Avia Solutions (Кипр).
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета Афины — Вильнюс бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАСа (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- Приказ посадить самолет давал лично Лукашенко, он же приказал поднять в небо истребитель — из-за сообщения о «минировании». Хотя самолет был ближе к Вильнюсу, чем к Минску, пилоты посадили его в беларусской столице именно из-за этого истребителя.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать на Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.