Генсек НАТО и Управление ООН по правам человека требуют освободить Протасевича и его девушку

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от властей Беларуси немедленно освободить задержанного основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

«Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги. Им обоим должны разрешить продолжить свой путь в Литву», — заявил в Женеве пресс-секретарь управления ООН Руперт Колвилл.

Столтенберг кроме призыва к освобождению вновь напомнил о важности срочного международного расследования опасной вынужденной посадки.

Освободить Протасевича и Сапегу потребовал и британский премьер-министр Борис Джонсон.