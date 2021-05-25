Генсек НАТО и Управление ООН по правам человека требуют освободить Протасевича и его девушку

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от властей Беларуси немедленно освободить задержанного основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
«Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги. Им обоим должны разрешить продолжить свой путь в Литву», — заявил в Женеве пресс-секретарь управления ООН Руперт Колвилл.
Столтенберг кроме призыва к освобождению вновь напомнил о важности срочного международного расследования опасной вынужденной посадки.
Освободить Протасевича и Сапегу потребовал и британский премьер-министр Борис Джонсон.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.
- ООН, страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина уже выступили с осуждением действий режима Александра Лукашенко. Ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты через территорию Беларуси, а часть стран, в том числе Украина, прекратили авиасообщение со страной.