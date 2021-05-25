«Закономерные шаги»: беларусская авиакомпания «Белавиа» сократит персонал из-за запрета на полеты

В беларусской государственной авиакомпании «Белавиа» подтвердили, что будут вынуждены сократить часть сотрудников в связи с запретом на полеты в ряд стран Европы.

Об этом сообщили в компании изданию «Еврорадио».

Там отметили, что «Белавиа» вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. И это происходит тогда, когда перевозчик только начал восстанавливать финансовое положение после пандемии коронавируса в 2020 году.

«В сегодняшних обстоятельствах сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хотя и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в этой ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы», — подчеркнули в авиакомпании.