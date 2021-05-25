Беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» прекращает полеты в Украину после решения Кабмина закрыть авиасообщение с Беларусью.

Об этом пишет пресс-служба компании.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года», — отметили там.

Также будут отменены ночные рейсы 25 мая, которые должны были отправиться в Киев в 22:40 и в Одессу в 23:40. В авиакомпании сообщили, что все пассажиры смогут сдать билеты и вернуть деньги без штрафов.