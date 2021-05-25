Білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» припиняє польоти до України після рішення Кабміну закрити авіасполучення з Білоруссю.

Про це пише пресслужба компанії.

«У звʼязку з забороною влади України на виконання рейсів «Белавіа» авіакомпанія змушена скасувати польоти до/з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 31 серпня 2021 року», — зазначили там.

Також будуть скасовані нічні рейси 25 травня, які мали вирушити до Києва о 22:40 та до Одеси о 23:40. В авіакомпанії повідомили, що всі пасажири зможуть здати квитки та повернути гроші без жодних штрафів.