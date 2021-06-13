Кулеба: Украина вернула домой пять пациентов после операции в Беларуси

Украина вернула из Беларуси пять граждан, которые делали там операции и застряли в стране из-за прекращения авиасообщения после принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем Людмилы Ивановой Андреем», — написал он.

По словам Кулебы, к нему обратилась жительница Черкасс, которая рассказала, что ее муж находится в Минске после операции по пересадке почки и не знает, как вернуться домой.