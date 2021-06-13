Кулеба: Украина вернула домой пять пациентов после операции в Беларуси

Украина вернула из Беларуси пять граждан, которые делали там операции и застряли в стране из-за прекращения авиасообщения после принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем Людмилы Ивановой Андреем», — написал он.
По словам Кулебы, к нему обратилась жительница Черкасс, которая рассказала, что ее муж находится в Минске после операции по пересадке почки и не знает, как вернуться домой.
«Когда Андрей был готов к путешествию, мы вернули его домой. [...] Мы уже вернули в Украину пять пациентов, обратившихся за помощью», — добавил глава МИД.
Министр также отметил, что сейчас в Беларуси ожидает помощи государства в возвращении еще один человек.
«Мы готовы по уже отработанной схеме сделать все необходимое, как только он решит, когда именно хочет возвращаться», — добавил он и поблагодарил за сотрудничество нардепов фракции «Слуга народа», Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также посольство Украины в Беларуси.
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