Польща закриває повітряний простір для білоруських авіакомпаній

Аналогічні заходи раніше вжили Франція, Британія, Україна , Швеція та Латвія . Крім того, авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.

«Рада міністрів ухвалила заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, якими користуються перевізники з Білорусі», — наголосив Мюллер.

Польща закрила свій повітряний простір для літаків білоруських авіакомпаній на тлі примусової посадки рейсу Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича .

Цьому передувало рішення саміту лідерів ЄС 24 травня, на якому вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що заборона літати через Білорусь може стати прибутковою для України, адже авіакомпанії будуть платити їй за транзит.