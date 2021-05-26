Латвія ввела заборону на авіасполучення з Білоруссю

Латвійський уряд у вівторок ввечері заборонив білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Латвії і її аеропорти, а місцевих авіаперевізників зобовʼязав облітати Білорусь. Рішення вступає в силу негайно.
Про це повідомили у пресслужбі уряду та пише Delfi.
Крім того, аеропорти Латвії не будуть обслуговувати літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на маршруті свого польоту.
Таким чином, Латвія призупиняє дію дозволу на польоти для білоруської авіакомпанії «Белавіа» і не буде видавати дозволи на нерегулярні польоти білоруським перевізникам. Також буде припинено дозвіл airBaltic на польоти до Мінська.
Зазначимо, латвійські перевізники не використовують повітряний простір Білорусі після подій у Мінську з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням опозиційного активіста Романа Протасевича.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «солдатів ХАМАСу». Однак рух одразу це заперечив.
- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства» . Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. В обхід уже літають airBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM і SAS. Велика Британія і Франція до того ж призупинили дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа».
- Із середи (26 травня) з 00:00 Україна теж припиняє авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення в митних пунктах аеропортів пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь.