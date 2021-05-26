Польша закрывает воздушное пространство для беларусских авиакомпаний

Польша закрыла свое воздушное пространство для самолетов беларусских авиакомпаний на фоне принудительной посадки рейса Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Соответствующее решение приняло польское правительство 26 мая, сообщил представитель правительства Петр Мюллер.

«Совет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, которыми пользуются перевозчики из Беларуси», — отметил Мюллер.

Аналогичные меры ранее приняли Франция, Великобритания, Украина, Швеция и Латвия. Кроме того, авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.