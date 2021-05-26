Польша закрывает воздушное пространство для беларусских авиакомпаний

Польша закрыла свое воздушное пространство для самолетов беларусских авиакомпаний на фоне принудительной посадки рейса Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.
Соответствующее решение приняло польское правительство 26 мая, сообщил представитель правительства Петр Мюллер.
«Совет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, которыми пользуются перевозчики из Беларуси», — отметил Мюллер.
Аналогичные меры ранее приняли Франция, Великобритания, Украина, Швеция и Латвия. Кроме того, авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.
Этому предшествовало решение саммита лидеров ЕС 24 мая, на котором решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что запрет летать через Беларусь может стать прибыльным для Украины, ведь авиакомпании будут платить ей за транзит.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАС». Однако там сразу это опровергли.
- В тот же день также появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует по организации протестов в Минске.