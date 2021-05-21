Медведчук відкидає звинувачення в проросійськості. Під суд стягнули молодиків, яких Кива називає «членами антифашистського руху»

Нардеп «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, заперечує звинувачення у проросійськості та заявляє про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу.

Про це він сказав в Київському апеляційному суді під час розгляду апеляційної скарги на домашній арешт, цитує Інтерфакс-Україна.

Медведчук просить суд скасувати обраний йому раніше запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Він знову наголосив, що вважає кримінальне переслідування «політично мотивованим», оскільки партія, яку він представляє, виступає проти політичного курсу чинної влади.

«Обвинувачення у так званій проросійськості я повністю заперечую, оскільки наша партія отримала мільйони голосів на виборах [...] Це дає нам право як другій на сьогодні партії у парламенті відстоювати інтереси. Жодні обвинувачення щодо проросійськості або інші нікчемні ярлики, які намагаються навішати інші політичні сили, зокрема націонал-радикали, не можуть сприйматися як незаконні й такі, що заважають чинному курсу влади», — заявив Медведчук.

Тим часом під судом, де розглядається апеляція, зібралися кілька десятків молодиків у чорному одязі. Вони також були присутні й 13 травня біля Печерського райсуду Києва, який обирав запобіжний захід для Медведчука. Тоді молодики ставали у живі ланцюги і перешкоджали роботі журналістів.

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Соратник Медведчука Ілля Кива заявив, що це члени організації «Патріоти за життя», які розділяють принципи ОПзЖ. «Це громадяни України, які на сьогоднішній день розділяють наші принципи, ідеологію і бажання зробити нашу країну незалежною і сильною державою. Це члени організації «Патріоти за життя» – антифашистського руху, дії і бажання яких спрямовані очистити нашу батьківщину від бруду», — сказав Кива.

Згодом під суд також прийшли представники ВО «Свобода». За порядком стежать правоохоронці.