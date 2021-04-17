«Може померти будь-якої миті». Лікарі Навального заявили про стрімке погіршення здоров’я опозиціонера у в’язниці

Лікарі російського опозиціонера Олексія Навального, якого ув’язнили після повернення з Німеччини, б’ють на сполох через стрімке погіршення його медичних показників. У політика розвивається ниркова недостатність, що призводить до порушення обміну речовин і може викликати зупинку серця.
Лікарі Навального вимагають допустити їх до в’язня, однак другу добу поспіль не отримують відповіді від Федеральної служби виконання покарань.
«Калій у сироватці крові — 7,1 ммоль/л. Ці цифри критичні. Це означає і ниркову недостатність, і що в будь-яку хвилину можуть статися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця», — написали з акаунту команди лікарки Анастасії Васильєвої.
У викладеному зверненні до директора ФСВП команда лікарів нагадала про те, що згідно з Токійською декларацією 1975 року медик не має права ігнорувати катування пацієнта, якого позбавляють права на медичну допомогу та можливість консультації.
Лікар з команди Васильєвої зазначив, що пацієнт з показниками Навального має перебувати в реанімації, оскільки в будь-який момент в нього може зупинитися серце.
«Наш пацієнт може померти будь-якої миті… За пацієнтом із таким рівнем калію треба наглядати в реанімації, оскільки будь-якої миті може розвинутися фатальна аритмія. Смерть від зупинки серця», — написав Ярослав Ашихмін.
Тим часом російська прокуратура направила до суду позов про визнання організацій Навального — Фонду боротьби з корупцією та регіональних штабів — екстремістськими. На думку прокуратури, організації опозиціонера хочуть розпочати в Росії «кольорову революцію».
- Суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. У кінці березня він заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування у колонії. Опозиціонер підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії дає йому лише знеболювальне.
- 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Уже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Стан його здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.