Адвокат: Медики виявили у Навального дві грижі. Його стан здоров’я щодень погіршується

Адвокати російського опозиціонера Олексія Навального розповіли, що у політика на МРТ у колонії виявили дві грижі.
Про це розповіла адвокат Ольга Михайлова у коментарі «Дождю».
«Ми відправили адвокатський запит неврологу, пояснили йому той діагноз, який озвучений Олексію, що у нього є дві грижі і протрузія, і гострий період зараз. Це показала МРТ. Олексію саму МРТ не дали, медичний висновок теж не показали, але на словах йому дали записати діагноз, який у нього є. Одна з гриж досить складна в лікуванні і достатньо не описана в тому висновку, який йому озвучили. Наш невролог дав нам висновок, що те лікування, яке йому виписали в колонії, неефективне, і може привести до погіршення стану», — пояснила вона.
За її словами, Навальний продовжує відчувати біль у спині та нозі. До того ж він почав поступово втрачати чутливість не лише ноги, а й руки. Водночас температура у політика впала до 37 градусів.
«Як я розумію, вони бояться, щоб сюди приїхав лікар вищої категорії, який розуміється на лікуванні подібних захворювань і, швидше за все, вони бояться, що їх огидне лікування призвело до погіршення його стану здоровʼя, і що це буде відомо», — вважає вона.
Інший адвокат Навального Вадим Кобзєв розповів, що через голодування Навальний щодня втрачає по кілограму ваги.
- Суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок» . 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі — про наклеп на ветерана.
- 17 лютого Європейський суд з прав людини висунув вимогу до Росії звільнити Навального. Але Московський міськсуд відмовився брати до уваги рішення ЄСПЛ. У постанові йдеться, що ЄСПЛ «не має права давати російським судам будь-які категоричні вказівки».
- Олексій Навальний у вʼязниці заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне. 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Вже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.