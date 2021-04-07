Адвокат: Медики виявили у Навального дві грижі. Його стан здоров’я щодень погіршується

«Ми відправили адвокатський запит неврологу, пояснили йому той діагноз, який озвучений Олексію, що у нього є дві грижі і протрузія, і гострий період зараз. Це показала МРТ. Олексію саму МРТ не дали, медичний висновок теж не показали, але на словах йому дали записати діагноз, який у нього є. Одна з гриж досить складна в лікуванні і достатньо не описана в тому висновку, який йому озвучили. Наш невролог дав нам висновок, що те лікування, яке йому виписали в колонії, неефективне, і може привести до погіршення стану», — пояснила вона.

Адвокати російського опозиціонера Олексія Навального розповіли, що у політика на МРТ у колонії виявили дві грижі.

За її словами, Навальний продовжує відчувати біль у спині та нозі. До того ж він почав поступово втрачати чутливість не лише ноги, а й руки. Водночас температура у політика впала до 37 градусів.

«Як я розумію, вони бояться, щоб сюди приїхав лікар вищої категорії, який розуміється на лікуванні подібних захворювань і, швидше за все, вони бояться, що їх огидне лікування призвело до погіршення його стану здоровʼя, і що це буде відомо», — вважає вона.

Інший адвокат Навального Вадим Кобзєв розповів, що через голодування Навальний щодня втрачає по кілограму ваги.