Адвокат: Медики обнаружили у Навального две грыжи. Его состояние здоровья ухудшается ежедневно

«Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно и может привести к ухудшению состояния», — пояснила она.

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи.

По ее словам, Навальный продолжает испытывать боль в спине и ноге. К тому же он начал постепенно терять чувствительность не только ноги, но и руки. В то же время температура у политика упала до 37 градусов.

«Как я понимаю, они боятся, чтобы сюда приехал врач высшей категории, который разбирается в лечении подобных заболеваний и, скорее всего, они боятся, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья, и это будет известно», — считает она.

Другой адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что из-за голодовки Навальный ежедневно теряет по килограмму веса.