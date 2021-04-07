Адвокат: Медики обнаружили у Навального две грыжи. Его состояние здоровья ухудшается ежедневно

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи.
Об этом рассказала адвокат Ольга Михайлова в комментарии «Дождю».
«Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно и может привести к ухудшению состояния», — пояснила она.
По ее словам, Навальный продолжает испытывать боль в спине и ноге. К тому же он начал постепенно терять чувствительность не только ноги, но и руки. В то же время температура у политика упала до 37 градусов.
«Как я понимаю, они боятся, чтобы сюда приехал врач высшей категории, который разбирается в лечении подобных заболеваний и, скорее всего, они боятся, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья, и это будет известно», — считает она.
Другой адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что из-за голодовки Навальный ежедневно теряет по килограмму веса.
- Суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу — о клевете на ветерана.
- 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить Навального. Но Московский горсуд отказался принимать во внимание решение ЕСПЧ. В постановлении говорится, что ЕСПЧ «не имеет права давать российским судам какие-либо категорические указания».
- Алексей Навальный в тюрьме заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее. 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.