Amnesty International: Навального в колонии медленно убивают — условия содержания равносильны пыткам

Глава правозащитной организации Amnesty International Аньес Каламар заявила, что условия содержания оппозиционного политика Алексея Навального в заключении можно приравнять к пыткам.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, политик лишен сна и не имеет доступа к врачу, которому он мог бы доверять. Каламар считает, что российские власти обеспечили Навальному условия, которые медленно убивают его.

«Очевидно, что российские власти нарушают его права. Нам нужно принять дополнительные меры. Они уже пытались убить его, теперь они его задерживают и помещают в тюремные условия, которые равносильны пыткам», — сказала правозащитница.