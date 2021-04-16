Навальний оприлюднив нове звернення з колонії, де йому погрожують примусовим годуванням: Далі — гамівна сорочка

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який вже 17-й день голодує у виправній колонії, де відбуває покарання, повідомив про погрози примусового годування.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в його Instagram.
«Сьогодні вранці наді мною стояла жінка-полковник і говорила: ваш аналіз крові свідчить про серйозне погіршення здоровʼя і ризик. Якщо ви не відмовитеся від голодування, то ми готові перейти до примусового годування вже зараз. І далі розписувала мені принади примусового годування. Гамівна сорочка та інші радощі», — написав опозиціонер.
Політик розповів, що вказав співробітникам ФСВП «пальцем в пункт закону» і попросив не годувати його примусово. Він також наголосив на праві огляду незалежним лікарем.
Навальний вважає, що до нього не допускають медиків, оскільки «бояться, що зʼясується, що втрата чутливості кінцівок, яка відбувається, може бути повʼязана з отруєнням» отрутою з групи «Новачок».
Опозиціонер також розповів, що у нього сильно паморочиться голова, але він поки продовжує ходити, тому що відчуває підтримку своїх прихильників.
- Навальний оголосив голодування 31 березня, відтоді він схуд на 8 кг. В ФСВП кажуть, що політик отримує «всю необхідну медичну допомогу», а лікарі, за твердженням відомства, оцінюють його стан як «задовільний».
- В кінці березня Навальний заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Його стан здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами, а ПАРЄ проведе термінові дебати через ситуацію з політиком.
- Нагадаємо, суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.