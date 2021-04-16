Навальний оприлюднив нове звернення з колонії, де йому погрожують примусовим годуванням: Далі — гамівна сорочка

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який вже 17-й день голодує у виправній колонії, де відбуває покарання, повідомив про погрози примусового годування.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в його Instagram.

«Сьогодні вранці наді мною стояла жінка-полковник і говорила: ваш аналіз крові свідчить про серйозне погіршення здоровʼя і ризик. Якщо ви не відмовитеся від голодування, то ми готові перейти до примусового годування вже зараз. І далі розписувала мені принади примусового годування. Гамівна сорочка та інші радощі», — написав опозиціонер.

Політик розповів, що вказав співробітникам ФСВП «пальцем в пункт закону» і попросив не годувати його примусово. Він також наголосив на праві огляду незалежним лікарем.